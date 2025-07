Zuwanderung: Kritik am Zusammenleben wächst weiter

Mehrheit spricht daheim nicht Deutsch

Schlüssel für Integration ist die Sprache. Hier zeigt sich im Integrationsbericht folgendes Bild: 45,1 Prozent der Zugewanderten gaben an, zu Hause überwiegend oder ausschließlich in ihrer Herkunftssprache zu kommunizieren, 16,4 Prozent dagegen ausschließlich oder überwiegend in deutscher Sprache. Die Kommunikation mit Freunden oder Freundinnen findet zu 30 Prozent ausschließlich oder überwiegend auf Deutsch statt, 48,7 Prozent sprechen hierbei Deutsch in Kombination mit einer anderen Sprache.