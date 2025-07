Babler zeigt Kickl bei Staatsanwaltschaft an

Herbert Kickls Mai-Rede am Urfahranermarkt in Linz hat nun ein rechtliches Nachspiel. Der blaue Frontmann pöbelte damals in bekannter Manier gegen die Polit-Konkurrenz. Besonders in der Kritik stand SPÖ-Chef Andreas Babler, den Kickl als „linke Zecke“ bezeichnete. Das beschäftigt jetzt auch die Staatsanwaltschaft.