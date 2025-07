Neuer Klub stellt Baidoo als Simpson-Charakter vor

Innenverteidiger Samson Baidoo verlässt die österreichische Fußball-Bundesliga. Wie der FC Red Bull Salzburg am Donnerstag bekanntgab, schließt sich der 21-Jährige dem französischen Klub RC Lens an. Laut der Lens-Webseite verpflichtete sich Baidoo für die nächsten fünf Jahre für den Verein aus dem Norden Frankreichs, für den in der Vergangenheit auch ÖFB-Teamspieler Kevin Danso aufgelaufen war.