Traditions-Apotheke schlittert in die Pleite

Die Wasser-Apotheke am Hauptplatz in Linz sowie eine Apotheke in Traun brachten beide am Dienstag jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung ein. Darüber informierten der Kreditschutzverband von 1870 sowie der Alpenländische Kreditorenverband.