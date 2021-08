Taliban-Kämpfer fahren Autodrom und Ringelspiel

Zu grotesken Szenen ist es am Montag in einem Vergnügungspark in der afghanischen Hauptstadt Kabul gekommen. Während Tausende Menschen aus Angst vor den islamistischen Taliban verzweifelt versuchen, aus dem Land am Hindukusch zu flüchten, fuhren Kämpfer der Terrormiliz in einem Vergnügungspark Autodrom bzw. mit einem Kinderringelspiel (siehe Video).