Taliban führen Diebe am Strick durch die Stadt

Aufnahmen aus der Stadt Herat im Westen des Landes

In einem Video, das von einem Wohnhaus die Szene filmt, kommentiert ein Mann, dass die Taliban einen Dieb festgenommen hätten und sie nun in Richtung Mastufijat-Platz gehen würden. Was im Video nicht mehr zu sehen ist: Am Ende sollen die Taliban-Kämpfer beiden Dieben die rechte Hand abgeschnitten haben. Auch dafür gab es bislang aber keine unabhängige Bestätigung.