Traurige Gewissheit: Vermisster (20) tot geborgen

Allein am Mittwoch waren 40 Helfer, 20 Rettungshunde und auch der Tauchdienst der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Sie alle suchten verzweifelt nach dem 20-Jährigen aus dem Bezirk Neusiedl am See. Er soll - wie berichtet - gemeinsam mit seinen Freunden am Flussufer gefeiert haben. Dort wurden auch private Gegenstände des Vermissten gefunden, woraufhin eine Bekannte Alarm geschlagen hatte.