Suchaktion entlang der Leitha nach vermisstem Mann

Insgesamt waren zehn Feuerwehren des Abschnitts Bruck an der Leitha und aus dem Bezirk Neusiedl am See sowie die Polizei zu einer Personensuche entlang der Leitha alarmiert worden. Auch ein Hubschrauber half bei der Suche. Die heimischen Wehren waren mit kleinen Booten im Einsatz und suchten die burgenländische Seite ab.