Bis 2030 Frauenquote von 40% in Führungspositionen

Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Bereiche sieht die Halbjahresbilanz der Post wie folgt aus: Paketvolumen in Österreich plus 20 Prozent (Türkei +24 %, CEE +21 %), plus 2 Prozent bei den Werbesendungen und minus 3 Prozent beim Briefvolumen. In Cash ausgedrückt gab es in der Division Brief & Werbepost einen Zuwachs von 3 Prozent auf 608,2 Millionen Euro, bei Paket & Logistik ein Plus von 70,7 Prozent auf 628,1 Millionen Euro und bei Filiale & Bank einen Anstieg von 18,9 Prozent auf 34,0 Millionen Euro.