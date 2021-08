SPÖ bleibt dabei: 3-G-Regel auch am Arbeitsplatz

Rendi-Wagner: Auch Geimpfte sollten regelmäßig testen gehen

„Die Bundesregierung sollte 3-G am Arbeitsplatz unter Einbindung der Sozialpartner rasch einführen. Wenn die Zeit davonläuft, läuft uns das Virus davon und die vierte Welle ist nicht kontrollierbar“, pochte Rendi-Wagner auf eine schnelle Verordnung des Gesundheitsministers. Gleichzeitig appellierte die Medizinerin an Mückstein, das kostenlose Testangebot nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern das Angebot an verlässlicheren PCR-Tests in ganz Österreich noch auszubauen. Auch Geimpfte sollten sich zum Schutz aller regelmäßig testen lassen. „Weniger Tests bedeuten weniger Kontrolle. Es wäre der völlig falsche Weg, diese Kontrolle abzugeben.“