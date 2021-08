Steigende Corona-Zahlen noch kein Grund zur Panik

Was die Bewertung der Lage betrifft, wird man sich laut den Experten künftig mehr an der Auslastung der Spitäler und Intensivstationen orientieren müssen. Und da droht vorerst keine Überlastung. Die Älteren sind gut durchgeimpft. Nun stecken sich vor allem die Jüngeren an, die erkranken bekanntermaßen zumindest großteils nicht so schwer.