Rendi-Wagner: Impf-Boni und 3-G am Arbeitsplatz

Was tun gegen die nach und nach ansteigenden Corona-Zahlen? SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Freitag neue Konzepte auf den Tisch gelegt, und die haben es teilweise in sich: Die Sozialdemokraten fordern ein 3-G-System am Arbeitsplatz und können sich für Impf-Boni erwärmen, wie sie etwa von US-Betrieben an ihre Mitarbeiter ausgezahlt werden. „Wir stehen am Beginn der vierten Welle, und der Trend wird sich fortsetzen“, so Rendi-Wagner zur Begründung.