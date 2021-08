Corona: Über 1400 Menschen zwei Mal infiziert

Am 25. Februar 2020 wurden in Österreich erstmals zwei Menschen positiv auf das damals noch neuartige Coronavirus getestet. Genau 533 Tage später - am Stichtag 10. August - waren es bereits 656.615 Menschen, die sich nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, so die Daten des EMS. Das sind bereits 7,35 Prozent der Gesamtbevölkerung.