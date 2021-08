8500 Impflingen Kochsalz statt Vakzin gespritzt?

Behörden berichten von 8557 möglichen Opfern

Die Verdächtige hatte in dem Impfzentrum in der Stadt Schortens Spritzen aufgezogen. Im Zeitraum zwischen dem 5. März und dem 20. April soll sie den Wirkstoff allerdings weggelassen haben. Ermittlungen ergaben, dass die Mitarbeiterin mit Corona-kritischen Postings in sozialen Medien aufgefallen war. „Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen besteht die Gefahr, dass die Verursacherin auch in weiteren Fällen anstelle des Impfstoffs nur eine Kochsalzlösung in den Spritzen aufgezogen hat“, ließen die Behörden sowie der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes wissen. Nun ist von mehr als 8557 möglichen Opfern die Rede.