D: Kochsalzlösung statt Corona-Impfstoff gespritzt

Der Vorfall spielte sich am Mittwoch im Impfzentrum Friesland ab. Die Frau hatte die Aufgabe, die Spritzen für die Corona-Impfungen vorzubereiten, wobei eine der Ampullen zu Bruch ging. Um das zu verschweigen, griff die Frau zu Kochsalzlösung und zog damit sechs der Spritzen auf, berichtete die Polizei. Später jedoch vertraute sich die Verdächtige einer Kollegin an und berichtete ihr von dem Vorfall, woraufhin diese am Samstag schließlich einen Mitarbeiter des Landkreises Friesland informierte.