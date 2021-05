Kochsalzlösung geimpft: Dutzende erhalten 3. Dosis

So mancher erhält eine dritte Dosis

Falls es nach der Impfung jedoch keine stärkeren Reaktionen gab, wird diesen Menschen ein weiterer Stich angeboten. Natürlich bedeutet das für den Impfwilligen eine bereits dritte Teilimpfung - nach Rücksprache mit dem Niedersächsischen Gesundheitsamt und der Ständigen Impfkommission sei das aber unbedenklich. Allerdings könnten stärkere Impfreaktionen, also etwa Fieber oder Kopfschmerzen, in den Tagen darauf eintreten, so der Landkreis Friesland.