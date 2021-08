A3-Ausbau gestoppt: Erleichterung bei Gemeinden

„Ein Schritt in die richtige Richtung“

Die Orte sind es auch, die einen möglichen Weiterbau stets kritisch sahen. Die jetzige Entscheidung sieht man daher beim Land als „Schritt in die richtige Richtung“. „Wir haben das Nein zur A3-Verlängerung im Regierungsprogramm verankert – denn es war absehbar, dass Bund und Asfinag keine Variante vorlegen können, über die Einvernehmen mit den Anrainergemeinden hergestellt werden kann. Wir erwarten nun, dass dieses Projekt auch aus dem Bundesstraßengesetz gestrichen wird, um langfristig Klarheit zu schaffen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner.