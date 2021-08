Mehr Geld für Opfer von Hagel und Flut

„War es in der Vergangenheit so, dass zwischen 20 und 30 Prozent der geschätzten Schadenssumme nach Abzug der Versicherungsleistung ausbezahlt wurden, maximal aber 30.000 Euro, wurde die Katastrophenbeihilfe völlig neu geregelt. Vor allem bei existenzbedrohenden Schäden profitieren die Bürger jetzt mehr, weil Schäden bis zu einer Obergrenze von 70.000 Euro zur Gänze abgedeckt werden“, so Landesvize Astrid Eisenkopf.