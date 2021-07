Moskau will Nawalny aus sozialen Netzwerken tilgen

Moskau will Nawalny aus YouTube tilgen

Nach Angaben des Nawalny-Vertrauten Leonid Wolkow will die Medienaufsichtsbehörde auch sämtliche YouTube-Kanäle sperren lassen, die mit dem Oppositionellen in Verbindung stehen. Der Internetkonzern Google, zu dem YouTube gehört, ließ eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP unbeantwortet.