Nawalny wurde vor möglicher Vergiftung beschattet

Team um Nawalny will Auskunft geben

Seit Samstag wird Nawalny in der Berliner Charité behandelt. Sein Team geht davon aus, dass er während der Reise durch Sibirien Opfer eines Giftangriffs wurde. Das Team rund um den russischen Oppositionsführer wollte ursprünglich noch am Sonntag Auskunft über die Hintergründe geben: „Wir werden alles erzählen, was zurzeit über Alexejs Vergiftung bekannt ist“, schrieb Jarmisch auf Twitter. Zwischenzeitlich verschoben die Mitarbeiter Nawalnys den Zeitpunkt jedoch, ohne genauere Gründe dafür anzugeben.