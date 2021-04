Frankreich warnt Russland vor Tod Nawalnys

Le Drian ergänzte: „Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.“ Am Sonntag hatten die USA Russland mit nicht näher definierten „Konsequenzen“ gedroht, sollte Nawalny sterben. Der 44 Jahre alte russische Oppositionspolitiker, der im vergangenen Jahr nur knapp einen Giftanschlag überlebte, ist seit drei Wochen im Hungerstreik, um so eine Behandlung von einem unabhängigen Arzt zu erwirken. Ärzte aus seiner Umgebung warnten, dass er einen Herzstillstand erleiden könnte. Laut Gefängnisbehörde wurde Nawalny am Montag in ein Gefängnisspital gebracht.