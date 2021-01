Nawalny-Proteste: Kreml kämpft um Kontrolle im Web

Denn seit der Festnahme des bekannten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist Russland von einer neuen Protest-Welle erfasst worden, die sich in Teilen im Internet abspielt. Vor allem junge Russen fordern in millionenfach angeklickten Online-Videos Nawalnys Freilassung und rufen zu einer regen Teilnahme an den Protesten gegen Präsident Putin auf.