„Lost in Random“: „Glücksspiel“ einmal anders

Electronic Arts hat einen Gameplay-Trailer zu seinem noch heuer für PC und Konsolen erscheinenden Fantasy-Abenteuer „Lost in Random“ veröffentlicht. Gamer begleiten darin Heldin Even und ihren Begleiter Dicey durch die sechs zwielichtigen Reiche von Random. Auf ihrer Reise sammelt Even Münzen, die sie gegen spezielle Karten eintauschen kann, mit denen sich im Kampf eindrucksvolle Angriffe, Fähigkeiten, Kombos und noch mehr entfesseln lassen.