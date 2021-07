Studie belegt: Musik half durch die Corona-Krise

Die Befragten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Indien und den USA beantworteten Fragen zu ihrem Umgang mit Musik während der Krise. „Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, Musik zur Bewältigung emotionaler und sozialer Stressfaktoren zu verwenden“, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift „Humanities and Social Sciences Communications“.