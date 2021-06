Corona machte zwei Oberkärntner Freunde zu Sängern

Zu Hause wurden die Songs aufgenommen

Und so setzten sich die beiden Freunde ins Schlafzimmer – in ihr selbst aufgebautes Home-Studio – schrieben Songs und nahmen ihre Stimmen auf. Bei den Videoaufnahmen, die auch am Weißensee gedreht worden sind, wurden wir von meiner Freundin Sabrina und Familie unterstützt“, zeigt sich Benji dankbar.