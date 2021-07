Kurz erkrankt: Kein Treffen mit von der Leyen

Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele

Kurz war am Mittwoch unter den Festgästen, als Bundespräsident Alexander Van der Bellen die 75. Bregenzer Festspiele eröffnete. Der Festakt zur offiziellen Eröffnung der Salzburger Festspiele fand am Sonntagvormittag in der Felsenreitschule statt. Die Festrede hielt der Philosoph, Buchautor und frühere deutsche Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin.