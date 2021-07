Jedermann trotzte erfolgreich dem Buhlschaft-Hype

Salzburg hat seinen ersten König

Das Schauspielprogramm der Salzburger Festspiele wartet heuer von Maria Stuart bis Richard III. mit einer Reihe gekrönter Häupter auf. Einen König hat es mit Lars Eidinger, dem 20. Jedermann der Festspiel-Geschichte, schon jetzt. Das Stück wird vom bravourösen Bühnenprofi getragen. Ein ums andere Mal zieht er das Theaterpublikum in seinen Bann - weit mehr als der Vorgänger und TV-Star Tobias Moretti. Vieles, worüber im Vorfeld wild spekuliert wurde, verblasste ob seiner darstellerischen Leistung. Eine kurzhaarige Buhlschaft, ein Jedermann in Absatzschuhen, Geschlechterrollen, Genderfluidität (was immer das sein mag) - alles zuvor in den Medien endlos gehypt, aber letztendlich irrelevant. Ein Mann und eine Bühne, mehr braucht es auch in einer modernen Inszenierung des 21. Jahrhunderts nicht.