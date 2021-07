Suche nach Utopien mit Festredner J. Nida-Rümelin

Nida-Rümelin, 1954 in München geboren, arbeitete nach seinem Studium als Professor in den USA, in Tübingen und Göttingen, lehrt seit 2009 Philosophie in München: Ethik, Rationalitätslehre, politische Philosophie und Kulturtheorie sowie Sozial-, Staats- und Rechtsphilosophie sind die Schwerpunkte.