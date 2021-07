75. Bregenzer Festspiele wurden eröffnet

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erinnerte in seiner Rede zur Eröffnung der Festspiele an die drängenden Fragen zur Klimakrise - und konnte sich eine spitze Bemerkung in Richtung Gernot Blümel und Aktenbeschaffung nicht verkneifen. Anschließend erklärte Van der Bellen die Festspiele offiziell als eröffnet.