Die Salzburger Festspiele von 0 auf 100+1

Eines muss man den Medienprofis der Salzburger Festspiele lassen, an Eröffnungs-Events mangelt es dem heuer 101 Jahre alten Festival nicht. Der allererste Vorhang fiel vergangenen Samstag traditionell für den „Jedermann“, der mit eigenen Pressekonferenzen und Werbeveranstaltungen im Vorfeld ohnehin ein gewisses Eigenleben innerhalb der Festspiele entwickelt hat. Am Tag danach folgten die „Ouverture spirituelle“, die seit 2012 als Auftaktwoche dem offiziellen Festspielstart vorangestellt ist und das Wort Eröffnung (Ouvertüre) schon im Namen trägt, sowie das „Fest zur Festspieleröffnung“ – nomen est omen. Und nun also heute, Sonntag, der hochoffizielle Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2021 in der Felsenreitschule: mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dem im großen „Krone“-Interview bereits ausführlich vorgestellten Philosophen und Festredner Julian Nida-Rümelin (ab 11 Uhr).