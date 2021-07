EU kritisiert Österreich für Druck auf Jusitz

Die EU-Kommission äußert in ihrem aktuellen Jahresbericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsstaaten Bedenken wegen politischen Drucks auf die Staatsanwaltschaft in Österreich. Es gebe „politische Störfeuer“ im Rahmen von Korruptionsermittlungen - dabei wird auch explizit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Fußnote erwähnt. Besonderen Fokus legt der Bericht aber auf die Situation in Ungarn und Polen - die Kommission sieht hier den Rechtsstaat weiter in Gefahr.