„Du schuldest mir was“: WKStA ergänzt Kurz-Akt

Einen Tag, nachdem Thomas Schmid als ÖBAG-Chef zurückgetreten ist, will die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein neues Indiz gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gefunden haben und hat den Akt in Sachen Falschaussage ergänzt. Das der APA vorliegende Papier sei allerdings „freilich dünn“. Der spätere ÖBAG-Chef Schmid, damals unter Hans Jörg Schelling (ÖVP) im Finanzressort aktiv, gesteht dem vormaligen Außenminister Kurz in einer Textnachricht eine Budgeterhöhung zu und meint tendenziell scherzhaft, dafür etwas gut zu haben.