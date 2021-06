Volksbegehren will „spitze Zähne“ gegen Korruption

Unterstützt von Persönlichkeiten aus Justiz und Politik geht dieser Tage ein Volksbegehren gegen die „grassierende Korruption“ in Österreich an den Start. Darin werden umfangreiche Reformen gefordert. Den Anstoß dafür gaben augenscheinlich die aktuellen Vorkommnisse in der Innenpolitik. Getragen wird das Begehren etwa von Verfassungsrechtler Heinz Mayer, dem ehemaligen ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath und LIF-Gründerin Heide Schmidt. An Bord ist auch die ehemalige Ermittlerin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Christine Jilek.