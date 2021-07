Brasilianer beim Pinkeln von Hai angegriffen: Tot!

Hai griff in flachem Wasser an

So auch Santos: Nachdem sich der 51-Jährige mit seinen Freunden ein paar Drinks genehmigt hatte, musste er dringend Wasser lassen. Da es am Küstenabschnitt keine Toiletten gibt, gingen er und ein Freund bis zur Hüfte ins Wasser, um sich dort unauffällig zu erleichtern. Doch obwohl sich die beiden in flachem Wasser aufhielten, griff plötzlich ein Hai an.