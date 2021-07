Erneuter Anstieg der Inzidenz in Deutschland

Zum sechsten Mal in Folge ist in Deutschland die 7-Tage-Inzidenz angestiegen. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Montagfrüh lag sie bei 6,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 324 Corona-Neuinfektionen gemeldet.