Delta-Variante dominiert erstmals Deutschland

Die besonders ansteckende Delta-Variante ist jetzt in Deutschland zur vorherrschenden Mutation des Coronavirus geworden. Sie dominiere erstmals mit einem Anteil von 59 Prozent, hieß es am Mittwochabend in der jüngsten wöchentlichen Auswertung des Robert-Koch-Instituts mit Blick auf die 25. Kalenderwoche (21. bis 27. Juni).