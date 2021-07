Flüchtling stürzte in Klingenbach aus Fenster

Passiert ist der dramatische Zwischenfall am Mittwoch zeitig in der Früh. Ein Bewohner der Betreuungsstelle des Bundes in der Nähe der Grenze zu Ungarn scheint in der Nacht zuvor reichlich Alkohol getrunken zu haben. Danach dürfte er es sich auf einer Fensterbank gemütlich gemacht haben - im Rausch nahm das Unglück seinen Lauf. Der Migrant verlor die Kontrolle, stürzte vom ersten Stock auf den Parkplatz des Quartiers. Blutüberströmt blieb er liegen.