Corona-Cluster im Parlament als Warnung

Da haben sich also Abgeordnete und Mitarbeiter von FPÖ, SPÖ, der Grünen und der NEOS nach dem Auftritt von Sebastian Kurz im Ibiza-Untersuchungsausschuss vor einer Woche zu einem kleinen Umtrunk getroffen. Was es dort zu feiern gab, ist nicht ganz klar, die ÖVP war jedenfalls nicht eingeladen. Sie hatte aber ohnehin am selben Abend ihren eigenen Heurigen.