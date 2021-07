Neue Bürger stellen der Stadt gutes Zeugnis aus

Im April startete Eisenstadt eine Befragung der Neubürger. All jene, die in den vergangenen drei Jahren in die Landeshauptstadt gezogen sind, bekamen einen Fragebogen zugeschickt. Von insgesamt 1380 Stück wurden 260 ausgefüllt retourniert. Das Ergebnis: 94 Prozent fühlen sich gut in Eisenstadt angekommen.