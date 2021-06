Weltweit 155 Millionen jugendliche Raucher

In den USA rauchen derzeit 15,9 Prozent der 15-bis 24-Jährigen, 18,4 Prozent der jungen Männer und 13,3 Prozent der jungen Frauen. Das ist die in etwa die Hälfte der Raucherquoten in Österreich. In Schweden beträgt sie in dieser Altersgruppe nur 15,3 Prozent (14,2 Prozent bei den jungen Männern und 16,4 Prozent bei den jungen Frauen), in Island im Gesamtdurchschnitt gar nur 14,2 Prozent (14,5 Prozent bei den jungen Männern und 14 Prozent bei den Frauen).