Österreich: Zahl der Raucher rückläufig, aber hoch

Die Raucherzahlen in Österreich sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, vor allem bei Jugendlichen haben sie sich seit 2002 von etwa 30 Prozent auf rund zehn Prozent verringert. Dennoch verzeichne Österreich im internationalen Vergleich immer noch einen hohen Anteil an Rauchern, warnte das Gesundheitsministerium anlässlich des Weltnichtrauchertags am Montag. Derzeit werde eine „Tabak- und Nikotinstrategie 2022-2027“ erarbeitet, um den Konsum noch weiter zu senken.