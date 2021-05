Rauchen löst auch viele unbekannte Leiden aus

„Vielleicht nicht so bekannt ist, dass Rauchen die Sexualität negativ beeinflusst und die Fruchtbarkeit mindert. Aber auch Zahnerkrankungen wie Parodontitis und Tumore im Mund-Nasen-Rachen-Raum bis hin zum Blasenkrebs werden durch Rauchen begünstigt“, so Prim. Dr. Bernd Lamprecht, Kepler Universitätsklinikum in Linz (OÖ) und Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie.