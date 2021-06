Ätzender Geruch und Rauch in Villacher Firma

Am Mittwoch gegen 1 Uhr in der Nacht konnte in einer Firma in Villach im Bereich des Sondermüllzwischenlagers ein ätzender Geruch und Rauch festgestellt werden. Der Chemie Einsatzzug der Freiwilligen Feuerwehr Spital an der Drau musste nachalarmiert und die Gefahrenzone weitläufig abgesperrt werden. 80 Mann standen im Einsatz.