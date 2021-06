Erschöpfung als unbekanntes Symptom

Rheuma gilt als Volkskrankheit. Doch eigentlich ist es kein eigenständiges Leiden. Hinter dem Begriff verbergen sich nämlich mehr als 400 unterschiedliche Erkrankungen, die hauptsächlich mit Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat einhergehen. „Schmerzende oder/und geschwollene Gelenke ohne vorherige Verletzung, steife Finger in der Früh, anhaltendes Fieber, aber auch extreme Müdigkeit und Erschöpfung - wir Ärzte sprechen von Fatigue -, Fieber, Gewichtsabnahme und Schwitzen in der Nacht können auf eine Form von Rheuma hindeuten“, erklärt OÄ Dr. Judith Sautner, 2. Med. Abteilung, Landesklinikum Stockerau sowie Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation (ÖGR). „Diese Liste möglicher Symptome ließe sich noch länger fortsetzen.“ Dabei bleibt es leider oft nicht: Mitunter gesellen sich Begleiterkrankungen zum Rheuma. „Wir wissen heute etwa, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis auch ein erhöhtes kardiovaskuläres Risikopotenzial [Anmerkung: sie leiden vermehrt an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems] haben. Osteoporose tritt ebenso gehäuft auf - neben der rheumatischen Grundkrankheit ist ein möglicher Mitgrund die Einnahme von Kortisonpräparaten“, berichtet die Fachärztin in der „Ärzte Krone“.