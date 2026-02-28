Von Seekirchen bis Golling: Batterieparks geplant

„Ohne Mitarbeiter aber keine Kommunalsteuer“, beklagt Djundja. Doch der Betreiber hat der Gemeinde Ausgleichszahlungen als symbolische Geste angeboten. „Wir haben das alles prüfen lassen. Die Firma bietet uns quasi eine Spende an. Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsgenehmigung haben, freuen wir uns, dass die Firma die fehlende Kommunalsteuer quasi so ausgleicht.“