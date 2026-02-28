Von Seekirchen bis Golling: Batterieparks geplant

Nach Annaberg (48 MWh, Strom für bis zu 5000 Haushalte) tauchen in Salzburg weitere Batterie-Park-Pläne in Seekirchen, Oberndorf und Golling auf. Dahinter stehen Großinvestoren, teils ein US-Fund. Gemeinden haben kaum Mitspracherecht. Einen Ersatz für die Kommunalsteuer gibt es in Oberndorf aber schon ...
Nicht nur in Annaberg entstehen Batterie-Parks. Die „Krone“ berichtete, dass in der Lammertaler Gemeinde ein Speicherkraftwerk mit 48 Megawattstunden entstehen soll. In einem Gewerbegebiet will man die Container-Batterien aufstellen, mit einem Erdwall umranden und so Strom für bis zu 5000 Haushalte speichern.
Nun sind weitere Projekte aufgetaucht. Auch in Seekirchen, Oberndorf und in Golling sollen derartige Projekte umgesetzt werden. Hinter den Speicher-Parks stehen meist riesige Investoren, im konkreten Fall von Oberndorf und Annaberg ist es ein US-amerikanischer Investment-Fund – ausführende Firma in diesen beiden Fällen ist das österreichische Unternehmen Blackvolt.
Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsgenehmigung haben, freuen wir uns, dass die Firma die fehlende Kommunalsteuer quasi so ausgleicht.
Georg Djundja, Ortschef Oberndorf (SPÖ)
Bild: Andreas Tröster
Das Geschäftsmodell basiert darauf, nur die Speicherinfrastruktur zur Verfügung zu stellen – Energieanbieter können die Infrastruktur mieten.
Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) sagt: „Wir sind als Gemeinde für eine solche Gewerbenutzung nicht zuständig, also haben wir bei der Genehmigung nichts mitzubestimmen. Wenn es der Netzsicherheit dient und der Strompreis sinkt, kann man so etwas aber nur gutheißen.“
„Ohne Mitarbeiter aber keine Kommunalsteuer“, beklagt Djundja. Doch der Betreiber hat der Gemeinde Ausgleichszahlungen als symbolische Geste angeboten. „Wir haben das alles prüfen lassen. Die Firma bietet uns quasi eine Spende an. Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsgenehmigung haben, freuen wir uns, dass die Firma die fehlende Kommunalsteuer quasi so ausgleicht.“
