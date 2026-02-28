Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stromspeicher kommen

Von Seekirchen bis Golling: Batterieparks geplant

Salzburg
28.02.2026 07:30
In solchen Batterieparks (Oberösterreich) wird überschüssiger Strom gespeichert und in Zeiten, ...
In solchen Batterieparks (Oberösterreich) wird überschüssiger Strom gespeichert und in Zeiten, wo viel Energie gebraucht wird, abgegeben.(Bild: Powerlink H2)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Nach Annaberg (48 MWh, Strom für bis zu 5000 Haushalte) tauchen in Salzburg weitere Batterie-Park-Pläne in Seekirchen, Oberndorf und Golling auf. Dahinter stehen Großinvestoren, teils ein US-Fund. Gemeinden haben kaum Mitspracherecht. Einen Ersatz für die Kommunalsteuer gibt es in Oberndorf aber schon ...

0 Kommentare

Nicht nur in Annaberg entstehen Batterie-Parks. Die „Krone“ berichtete, dass in der Lammertaler Gemeinde ein Speicherkraftwerk mit 48 Megawattstunden entstehen soll. In einem Gewerbegebiet will man die Container-Batterien aufstellen, mit einem Erdwall umranden und so Strom für bis zu 5000 Haushalte speichern.

Nun sind weitere Projekte aufgetaucht. Auch in Seekirchen, Oberndorf und in Golling sollen derartige Projekte umgesetzt werden. Hinter den Speicher-Parks stehen meist riesige Investoren, im konkreten Fall von Oberndorf und Annaberg ist es ein US-amerikanischer Investment-Fund – ausführende Firma in diesen beiden Fällen ist das österreichische Unternehmen Blackvolt.

Zitat Icon

Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsgenehmigung haben, freuen wir uns, dass die Firma die fehlende Kommunalsteuer quasi so ausgleicht.

Georg Djundja, Ortschef Oberndorf (SPÖ)

Bild: Andreas Tröster

Das Geschäftsmodell basiert darauf, nur die Speicherinfrastruktur zur Verfügung zu stellen – Energieanbieter können die Infrastruktur mieten.

Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) sagt: „Wir sind als Gemeinde für eine solche Gewerbenutzung nicht zuständig, also haben wir bei der Genehmigung nichts mitzubestimmen. Wenn es der Netzsicherheit dient und der Strompreis sinkt, kann man so etwas aber nur gutheißen.“

Lesen Sie auch:
Container wie diese in Tirol werden bald auch in Salzburg als Stromspeicher dienen.
Krone Plus Logo
Riesige Stromspeicher
Jetzt kommen Batterie-Parks zu uns nach Salzburg
26.02.2026
„Großes Anliegen“
Landeshauptfrau Edtstadler will günstigeren Strom
23.01.2026
Flexibles Modell
Neuer Stromtarif bietet Preise wie an der Börse
31.01.2026

„Ohne Mitarbeiter aber keine Kommunalsteuer“, beklagt Djundja. Doch der Betreiber hat der Gemeinde Ausgleichszahlungen als symbolische Geste angeboten. „Wir haben das alles prüfen lassen. Die Firma bietet uns quasi eine Spende an. Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsgenehmigung haben, freuen wir uns, dass die Firma die fehlende Kommunalsteuer quasi so ausgleicht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
28.02.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
110.511 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
101.077 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.589 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1519 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1146 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf