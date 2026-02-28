„Nicht alle Ereignisse bekommen wir in den Griff“

„Die Ereignisse nehmen teilweise neue Dimensionen an“, sagte Gebhard Walter, Chef der Sektion Tirol der Wildbach- und Lawinenverbauung, beim jährlichen Pressetermin. Um 20 bis 30 Prozent hätten die Starkniederschläge an Intensität zugenommen – und auch die flächenmäßige Ausdehnung verschlimmere die Folgen. Auslöser seien meist Hitzetage, von denen es immer mehr gebe. „Nicht alle Ereignisse“, so Walter, „bekommen wir in den Griff.“