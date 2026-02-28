Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele Katastrophen

„Nicht alle Ereignisse bekommen wir in den Griff“

Tirol
28.02.2026 06:00
Die Bilder aus dem Vorjahr im Gschnitztal blieben lange Zeit in den Köpfen aller.
Die Bilder aus dem Vorjahr im Gschnitztal blieben lange Zeit in den Köpfen aller.(Bild: Krone KREATIV/Christof Birbaumer, WLV Tirol)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Zum Schutz vor Naturgefahren in Tirol nimmt die öffentliche Hand heuer 106 Millionen Euro in die Hand. Die Experten sind sich klar, dass die Phänomene an Dramatik zunehmen.

0 Kommentare

Die erschreckendsten Bilder gab es 2025 im Gschnitztal. Muren rissen am 30. Juni rund 250.000 Kubikmeter Material mit und verwüsteten den ganzen Talboden. Dass binnen zwei Stunden mehr als 100 Millimeter Regen fällt, kommt nicht alle Tage vor.

„Die Ereignisse nehmen teilweise neue Dimensionen an“, sagte Gebhard Walter, Chef der Sektion Tirol der Wildbach- und Lawinenverbauung, beim jährlichen Pressetermin. Um 20 bis 30 Prozent hätten die Starkniederschläge an Intensität zugenommen – und auch die flächenmäßige Ausdehnung verschlimmere die Folgen. Auslöser seien meist Hitzetage, von denen es immer mehr gebe. „Nicht alle Ereignisse“, so Walter, „bekommen wir in den Griff.“

Zitat Icon

Jedes Schadensereignis kostet Geld, Vorsorge ist daher der richtige Weg.

LHStv. Josef Geisler

Bild: Christof Birbaumer

Löwenanteil für Bauten an Flüssen und Wildbächen
Die heuer in Tirol veranschlagten 106,7 Millionen Euro zum Schutz vor Naturgefahren knüpfen fast an das bisherige Niveau (2025: 109,4 Millionen) an. Projekte an Tal- und Hauptgewässern (insgesamt 2000 Kilometer) sowie an Wildbächen machen dabei mit rund 72 Mio. € den Löwenanteil aus.

Arbeiten beim Märzenbach in Stumm
Arbeiten beim Märzenbach in Stumm(Bild: WLV Tirol)
Luden zum Pressetermin: Harald Oblasser, LHStv. Josef Geisler, Markus Federspiel und Gebhard ...
Luden zum Pressetermin: Harald Oblasser, LHStv. Josef Geisler, Markus Federspiel und Gebhard Walter (v.l.)(Bild: clavis)
Schutzwälder (Bezirk Kufstein) werden wiederbewaldet.
Schutzwälder (Bezirk Kufstein) werden wiederbewaldet.(Bild: WLV Tirol)
Nach den Muren im Gschnitztal hat man Teile des Geschiebes beim Bau neuer Schutzdämme verwendet.
Nach den Muren im Gschnitztal hat man Teile des Geschiebes beim Bau neuer Schutzdämme verwendet.(Bild: WLV Tirol)
Pleissen- und Krachentobel-Lawinenschutzbau im Paznaun
Pleissen- und Krachentobel-Lawinenschutzbau im Paznaun(Bild: WLV Tirol)

„Jedes Schadensereignis kostet Geld, Vorsorge ist daher der richtige Weg“, erklärte der zuständige LHStv Josef Geisler (ÖVP) und fügte hinzu: „Dieses Geld in Zeiten der Haushaltskonsolidierung aufzustellen ist eine Herausforderung.“ Ein Blick auf die Sparten:

  • Allein der Wasserbau hat heuer 60 Vorhaben auf der Liste. „Darunter sind natürlich auch Instandhaltungen“, erklärte Landes-Abteilungsvorstand Markus Federspiel. Beispiele sind Bauten an der Seeache in Achenkirch, am Kasbach bei Jenbach, an der Isel bei Lienz, im Villgratental bei Heinfels, bei Reutte oder das mehrjährige Projekt mit 13 Kilometern Länge an der Brixentaler Ache.
  • Die Wildbach- und Lawinenverbauung wickelte im Vorjahr 120 Projekte ab und investierte 54,9 Millionen Euro. Man zählte 25 akute Schadensereignisse. Heurige Schwerpunkte (51,6 Millionen Euro Budget) sind der Höttinger Bach in Innsbruck, ein großer Steinschlagschutz in Ischgl, ein Projekt am Dorfberg in Biberwier oder auch am Erlbach in Aschau im Zillertal.

Daten & Fakten

Die Übersicht über das Investitionsvolumen gegen Naturgefahren in Tirol im heurigen Jahr:

  • Schutz vor Tal- und Hauptgewässern: 36,9 Millionen Euro, größter Anteil im Bezirk Schwaz mit 5 Millionen Euro.
  • Schutz vor Wildbächen: 34,8 Millionen Euro, größter Anteil im Bezirk Innsbruck-Land mit 8,2 Millionen Euro.
  • Schutzwalderhaltung: 18,2 Millionen Euro, größter Anteil im Bezirk Lienz mit rund 5 Millionen Euro. Für den Schutzwald sind zusätzlich 1,27 Millionen Euro zur Bewältigung von unvorhergesehenen Ereignissen budgetiert.
  • Lawinenschutz: 12,1 Millionen Euro, größter Anteil im Bezirk Lienz mit 4,4 Millionen Euro. 
  • Erosions- und Steinschlagschutz: 4,6 Millionen Euro, größter Anteil im Bezirk Imst mit 1,1 Millionen Euro.

Die Mittel kommen aus mehreren Töpfen – Landwirtschaftsministerium, EU, Land Tirol sowie beteiligten Infrastrukturträgern, Gemeinden und auch Waldbesitzern.

  • Für den Tiroler Wald war 2025 ein positives Jahr. „Es ist lange her, dass wir das sagen konnten“, verwies Harald Oblasser, Vorstand der Gruppe Forst beim Land, auf ausreichende Feuchtigkeit. „Das ist ein entscheidender Faktor für die Abwehrkräfte gegen Borkenkäfer.“ Über den Landesforstgarten wurden rund drei Millionen Bäume verteilt. Der Anteil der Fichte geht dabei weiter zurück – zugunsten von Lärche, Tanne, Zirbe, Kiefer, Buche usw. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 1,8 Millionen Festmeter Holz genutzt. Der Schadholzanteil war geringer als in vielen anderen Jahren, betrug aber immer noch 60 Prozent. Der Tiroler (Schutz-)Wald kann also etwas aufatmen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.02.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
110.511 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
101.077 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.589 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1519 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1146 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf