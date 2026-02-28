Privatisierungen als Chance fürs Budget

Lösungen sind gefragt, Denkverbote haben keinen Platz mehr. Eine Idee ist, Geld durch die Privatisierung von Staatsbesitz lockerzumachen. Damit könnte man dann z.B. endlich einen Pflegefonds aufbauen oder das öffentliche Pensionssystem stärken. Statt nur auf den laufenden Beiträgen plus rasant wachsenden Zuschüssen aus dem Steuertopf zu beruhen, wären die am Kapitalmarkt erzielten Erträge des Privatisierungserlöses eine zusätzliche Finanzquelle für die Renten.