Deutsche Bundesliga in Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

24. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Vier Spiele stehen in der Konferenz am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Konferenz-Tticker:
Nach drei Niederlagen in den ersten drei Heimspielen der Saison hat Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer die folgenden acht Partien in Sinsheim alle gewonnen. Die Kraichgauer haben damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. In der kompletten letzten Spielzeit hatte die TSG zu Hause nur vier Siege gefeiert.
Dazu kommt: Außerhalb Hamburgs sammelten die Kiezkicker in dieser Bundesliga-Spielzeit in elf Partien nur zwei Zähler (1:1 in Köln und 0:0 in Mainz): Kein anderes Team wartet in der Fremde so lange auf einen Sieg wie St. Pauli. 2026 gingen alle fünf Pflichtspiele auf des Gegners Platz verloren – vier in der Bundesliga und eines im DFB-Pokal in Leverkusen.
