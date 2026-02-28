Trump „nicht glücklich“ mit den Iran-Gesprächen

Trump äußerte sich vor dem Abflug nach Texas mit Blick auf ein mögliches militärisches Vorgehen unentschieden: Es wäre netter, wenn ein Militäreinsatz nicht nötig sei – „aber manchmal muss man es auf diesem Weg machen“, sagte er und betonte, dass er das „stärkste Militär der Welt“ nicht gern einsetzen wolle. (Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)