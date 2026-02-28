Durch Veggie-Burger-Verbot droht hoher Schaden

Endlose Debatte

Am Ende zeigt sich ein altbekanntes Bild: Während Brüssel über Begriffe streitet, kämpfen heimische Betriebe ums Überleben, Konsumenten um Orientierung und Nutztiere um ein bisschen mehr Wohlstand in ihrem Stall. Vielleicht wäre es an der Zeit, weniger über Wörter und mehr über Verantwortung, Herkunft der Produkte und Tierhaltung zu diskutieren – dann hätten alle etwas davon.