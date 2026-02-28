Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis 20 Millionen Euro

Durch Veggie-Burger-Verbot droht hoher Schaden

Tierecke
28.02.2026 05:20
Das Gemüse-Laberl zwischen diesen zwei Brothälften ist Gegenstand von zähen Verhandlungen in ...
Das Gemüse-Laberl zwischen diesen zwei Brothälften ist Gegenstand von zähen Verhandlungen in Brüssel.(Bild: vaaseenaa - stock.adobe.com)
Porträt von Katharina Lattermann
Von Katharina Lattermann

Alarm in der Lebensmittelbranche! Ein geplantes EU-Verbot von Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „Tofu Würstel“ könnte für heimische Betriebe teuer werden. Die Diskussion darüber geht nächste Woche in Brüssel in eine neue Verhandlungsrunde. 

0 Kommentare

Wer hätte gedacht, dass ein Burger zum Zankapfel werden kann? Die EU denkt bekannterweise schon seit längerer Zeit darüber nach, dass Bezeichnungen wie „Burger“ oder „Würstel“ der Fleischindustrie vorbehalten bleiben sollen. „Veggie-Burger“- und „Seitan-Schnitzl“-Produzenten müssen eben etwas Neues auf den Teller bringen.

Was dabei unter den Tisch gekehrt wird: Heimische Betriebe könnten rund 20 Millionen Euro verlieren! Der Grund? Umbenennen, Verpackungen neu designen und produzieren, Marketing umkrempeln. Ein großes Investment für Produzenten, aber mit null Mehrwert für den abtrünnigen Fleisch-Konsumenten vor dem Supermarktregal oder im Gasthaus. 

„Das ist wirtschaftlich völlig unsinnig und politisch rückwärtsgewandt“, zeigt Verena Wiederkehr, Vorständin des „Vereins für Proteinvielfalt“, auf. „Hier geht es nicht um Sicherheit oder Transparenz, sondern um bürokratischen Unsinn, der Traditionsbetriebe und junge Innovationen gleichermaßen belastet.“

Lesen Sie auch:
In Brüssel geht‘s am Montag um Ernährung und diverse Begrifflichkeiten.
Debatte in Brüssel
EU: Wenn es nicht muht, darf es kein Burger werden
20.06.2025
Muss umbenannt werden
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
08.10.2025

Politik ist am Zug
Der Verein appelliert in einer Aussendung daher dringend an die Bundesregierung, Österreichs EU-Abgeordnete und insbesondere an Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und Landwirtschaftsminister Totschnig. Diese sollen sich klar gegen diesen Vorschlag aussprechen – noch vor dem nächsten Treffen von Kommission, Rat und Parlament am 5. März in Brüssel. 

Stimmen aus der Wirtschaft
Von dem drohenden Verbot betroffen wären auch Traditionsbetriebe wie der Fleisch- und Wursterzeuger Berger, der sich ein zweites – veganes – Standbein aufgebaut hat: „Unsere pflanzlichen Alternativen haben denselben Verwendungszweck wie ihre tierischen Pendants, darum benennen wir sie auch so.“ Wir haben noch nie Beschwerden über Verwechslungen erhalten“, erklärt Produzent Martin Berger. 

Zitat Icon

Unsere pflanzlichen Alternativen haben denselben Verwendungszweck wie ihre tierischen Pendants, darum benennen wir sie auch so.

Martin Berger, Fleisch- und Veggieproduzent

Auch rein pflanzlich produzierende Unternehmen wie VeggieMeat mit Sitz in Niederösterreich, deren Produkte flächendeckend in ganz Österreich im Lebensmitteleinzelhandel sowie in der Gastronomie erhältlich sind, wären massiv betroffen.

„Ein Verbot gängiger Bezeichnungen wie ,Schnitzel‘, ,Burger‘ oder ,Wurst‘ für unsere pflanzlichen Produkte hätte massive wirtschaftliche und operative Folgen, ohne Nutzen für die Konsumenten. Wir müssten Dutzende Verpackungen neu gestalten, Produktionsprozesse anpassen und bereits produziertes Material entsorgen – ökologisch und finanziell absurd“, ist VeggieMeat-Chef Johannes Tanzer besorgt.

Fragezeichen in der Fleischabteilung? Die Verfechter führen die Verwechslungsgefahr im ...
Fragezeichen in der Fleischabteilung? Die Verfechter führen die Verwechslungsgefahr im Supermarkt an, doch diese dürfte eher selten sein.(Bild: VeggieMeat GmbH)
VeggieMeat Chef Johannes Tanzer ist besogt.
VeggieMeat Chef Johannes Tanzer ist besogt.(Bild: www.wernerharrer.com)

Endlose Debatte
Am Ende zeigt sich ein altbekanntes Bild: Während Brüssel über Begriffe streitet, kämpfen heimische Betriebe ums Überleben, Konsumenten um Orientierung und Nutztiere um ein bisschen mehr Wohlstand in ihrem Stall. Vielleicht wäre es an der Zeit, weniger über Wörter und mehr über Verantwortung, Herkunft der Produkte und Tierhaltung zu diskutieren – dann hätten alle etwas davon.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
28.02.2026 05:20
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
110.415 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
100.851 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.314 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1507 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1155 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf